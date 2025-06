Festival de Yoga reúne práticas ao ar livre neste domingo em Campo Grande

Campo Grande recebe neste domingo (29), a 2ª edição do Festival de Yoga, em alusão ao Dia Mundial do Yoga. A programação será no Parque das Nações Indígenas, com início às 7h e atividades durante toda a manhã. A entrada será pelo portão lateral Guató.

Aberto ao público de todas as idades, o evento reúne aulas práticas, meditação, caminhada consciente e apresentações culturais. A proposta é oferecer atividades adaptadas, com foco em acessibilidade e participação ampla. Para participar, é necessário preencher inscrição prévia por meio de formulário on-line.

A presidente da Associação Yoga para Todos, Tatiane Fernandes, explica que a estrutura foi pensada para acolher diferentes perfis de público. “Começaremos às 7h com uma caminhada contemplativa ao redor do lago. Às 8h, no palco principal, teremos uma aula do protocolo do yoga, que é acessível a todos”, afirma.

Durante a manhã, haverá práticas simultâneas em tendas temáticas. “A partir das 9h, as atividades se diversificam: na tenda principal, teremos a prática de Vinyasa Yoga. Também teremos uma tenda dedicada ao yoga acessível, voltada para cadeirantes, idosos e gestantes, uma tenda para crianças e outra para meditação”, explica Tatiane.

Segundo a organização, a estimativa é de receber até 1.500 pessoas. A diretora destaca que o festival busca fortalecer a inclusão:

A acessibilidade é fundamental para o nosso evento porque fortalece o nosso lema: ‘Yoga para todos’. Ao oferecer práticas acessíveis, garantimos que todos tenham a oportunidade de experimentar os benefícios do yoga” – Tatiane Fernandes.

Os participantes devem levar tapete ou canga, garrafa de água e protetor solar, já que todas as atividades serão ao ar livre.

Serviço: Festival de Yoga 2025

📍 Local: Parque das Nações Indígenas – entrada pelo portão lateral Guató

📅 Data: Domingo, 29 de junho

⏰ Horário: A partir das 7h

📌 Inscrição: Gratuita, com formulário on-line

📞 Informações: @yogaparatodosms (Instagram)