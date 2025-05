Festival do Leite e Queijo celebra produção sul-mato-grossense com cultura e inovação

Campo Grande vai respirar leite, queijo e cultura nos dias 27 e 28 de junho. O Parque de Exposições da Acrissul será o palco do Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa, evento que promete unir tradição, inovação e fortalecimento da cadeia produtiva do leite em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao programa Agro é Massa, o presidente do Núcleo de Criadores de Girolando de Mato Grosso do Sul (Girolando MS), Alessandro Coelho, destacou que o festival faz parte de uma programação extensa, que celebra o Mês do Leite com ações desde o início de junho.

Alessandro Coelho nos estúdios da Massa FM

“O setor leiteiro tem uma força muito grande no nosso estado, principalmente nas pequenas propriedades. Queremos dar visibilidade a essa produção e também fomentar conhecimento, negócios e cultura com esse festival” – Alessandro Coelho.

A programação vai além da exposição de produtos. Haverá palestras, seminários, oficinas, degustações e o lançamento de uma associação estadual para organizar e representar os produtores de leite.

Segundo Alessandro, o evento é também uma resposta à necessidade de reestruturação da cadeia leiteira, que perdeu espaço nas últimas décadas. A proposta é fortalecer desde a base — os pequenos produtores — até os grandes empreendimentos, promovendo acesso à genética, nutrição e estrutura.

“Uma vaca leiteira é como um atleta. Para entregar um leite de qualidade, ela precisa de conforto térmico, sombra, alimentação balanceada. Tudo isso precisa ser pensado e adaptado às nossas condições de clima”, destacou o pecuarista.

Com apoio de instituições como Sebrae, Senar, UFMS, Frente Parlamentar e governo estadual, o festival ainda busca integrar a economia criativa ao setor leiteiro, valorizando a produção artesanal de queijos e derivados, além de incluir atividades culturais e empreendedoras.

A expectativa é reunir produtores de todo o estado, ampliar redes de cooperação e aproximar o campo da cidade.

“O leite está presente na vida de todos. Mesmo quem acha que não consome, está ali comendo uma pizza, uma lasanha, um pão com manteiga. É hora de olhar com mais carinho para esse setor e reconhecer sua importância para a economia e a cultura sul-mato-grossense”, concluiu Alessandro.

A entrada é gratuita e o convite está feito: dias 27 e 28 de junho, o leite é protagonista na Acrissul.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta sexta-feira (23):