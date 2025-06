Festival do Leite e Queijo começa esta semana com entrada gratuita em Campo Grande

Campo Grande recebe, nesta sexta-feira (27), a primeira edição do Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa. O evento será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho e terá programação até sábado (28), reunindo produtores locais, empreendedores criativos e amantes da gastronomia regional. A entrada é gratuita.

Durante os dois dias, o público poderá conhecer o trabalho de produtores de leite, queijo, doces, mel, conservas, artesanato e cutelaria, além de aproveitar atrações como praça de alimentação, restaurante de comitiva, oficinas, degustações e exposição de gado leiteiro. Também está previsto um leilão de animais.

A proposta é valorizar o trabalho artesanal, fortalecer redes de colaboração entre pequenos produtores e destacar a diversidade da produção local, unindo tradição, sustentabilidade e inovação.

O festival será realizado das 10h às 22h na sexta-feira e das 9h às 22h no sábado. O endereço é Rua Américo Carlos da Costa, 320, no bairro Vila Carvalho.

Realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), o festival conta com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades), da Associação Girolando e da Associação dos Produtores de Leite do Assentamento Itamarati.