Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

AGENDA

Festival Internacional da Carne 2025 começa nesta sexta-feira

Evento terá estações gastronômicas, shows variados e atividades para toda a família

Duda Schindler

Festival Internacional da Carne de 2024 - Foto: Divulgação
Festival Internacional da Carne de 2024 - Foto: Divulgação

Campo Grande se prepara para receber, de 19 a 21 de setembro, a 3ª edição do Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento reúne gastronomia, cultura e entretenimento, com uma programação que vai além das experiências à mesa e inclui shows, workshops e atividades para crianças e famílias.

Na área musical, o público terá acesso a uma programação diversificada, que passa pelo sertanejo, blues, country e samba. Na sexta-feira (19), se apresentam Coyotes, João Haroldo e Betinho, Cassino Boogie e DJs. No sábado (20), sobem ao palco Rick Bergamo, Fernando Morreu, Bêbados Habilidosos, Coquetel Blues e DJs.

Já no domingo (21), os destaques ficam por conta de Naip, João Paulo e Fiapo, além de João Lucas e Walter Filho. O tradicional Tendél AgroPlay também integra a agenda, com atrações noturnas.

Além da música, o Festival terá oficinas e demonstrações voltadas à gastronomia. Entre elas, desossa ao vivo de traseiro bovino, conduzida por Thiago Chiarapa, e a apresentação de técnicas de preparo de cortes, como a “picanha perfeita” e a “técnica de salga”, com Brunão BBQ. A competição entre assadores ancestrais também promete movimentar o público no sábado pela manhã.

O espaço contará ainda com atrações paralelas, como o Chalé Grill, com música intimista e ambiente diferenciado, além do Circuito de Churrasco em estilo fogo de chão, que ocorre no sábado e reúne alguns dos melhores assadores do país. Crianças também terão vez na Fazendinha, enquanto a Expoequestre traz provas e exposição de cavalos.

Festival Internacional da Carne

Datas: 19 a 21 de setembro de 2025
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320, Campo Grande, MS
Horários:
Sexta (19/09): 18h às 23h
Sábado (20/09): 11h às 23h
Domingo (21/09): 11h às 19h
Entrada: Gratuita, com opções de consumo no local
Contato: (67) 99640-1249

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos