Festival Internacional da Carne 2025 começa nesta sexta-feira

Campo Grande se prepara para receber, de 19 a 21 de setembro, a 3ª edição do Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento reúne gastronomia, cultura e entretenimento, com uma programação que vai além das experiências à mesa e inclui shows, workshops e atividades para crianças e famílias.

Na área musical, o público terá acesso a uma programação diversificada, que passa pelo sertanejo, blues, country e samba. Na sexta-feira (19), se apresentam Coyotes, João Haroldo e Betinho, Cassino Boogie e DJs. No sábado (20), sobem ao palco Rick Bergamo, Fernando Morreu, Bêbados Habilidosos, Coquetel Blues e DJs.

Já no domingo (21), os destaques ficam por conta de Naip, João Paulo e Fiapo, além de João Lucas e Walter Filho. O tradicional Tendél AgroPlay também integra a agenda, com atrações noturnas.

Além da música, o Festival terá oficinas e demonstrações voltadas à gastronomia. Entre elas, desossa ao vivo de traseiro bovino, conduzida por Thiago Chiarapa, e a apresentação de técnicas de preparo de cortes, como a “picanha perfeita” e a “técnica de salga”, com Brunão BBQ. A competição entre assadores ancestrais também promete movimentar o público no sábado pela manhã.

O espaço contará ainda com atrações paralelas, como o Chalé Grill, com música intimista e ambiente diferenciado, além do Circuito de Churrasco em estilo fogo de chão, que ocorre no sábado e reúne alguns dos melhores assadores do país. Crianças também terão vez na Fazendinha, enquanto a Expoequestre traz provas e exposição de cavalos.

Festival Internacional da Carne

Datas: 19 a 21 de setembro de 2025

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320, Campo Grande, MS

Horários:

Sexta (19/09): 18h às 23h

Sábado (20/09): 11h às 23h

Domingo (21/09): 11h às 19h

Entrada: Gratuita, com opções de consumo no local

Contato: (67) 99640-1249