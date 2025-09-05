Festival United Dance deve reunir mais de 700 bailarinos em Campo Grande

O palco do Teatro Glauce Rocha será tomado pela energia da dança nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com a primeira edição do United Dance Festival, um concurso de dança que promete movimentar bailarinos e amantes da arte em Mato Grosso do Sul.

Após o sucesso da mostra realizada no ano passado, o festival agora estreia em formato competitivo, reunindo 70 grupos e mais de 700 bailarinos de diferentes estilos e idades onde os participantes concorrerão a uma premiação total de R$50 mil.

Serviço

United Dance Festival

Dias 5, 6 e 7 de Setembro

Teatro Glauce Rocha

Ingressos a partir de R$ 22, e no formato online