Filhote de sucuri é resgatado em carro de morador de Campo Grande

Um filhote de sucuri foi resgatado na noite de quarta-feira (3), em Campo Grande, depois de ser encontrado abrigado dentro de um veículo. O animal foi localizado por equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA), após acionamento de um morador do bairro Parque Novo Século.

De acordo com o solicitante, a serpente foi vista embaixo do carro logo após ele retornar de sua chácara, na zona rural da capital. A suspeita é de que o réptil tenha sido transportado involuntariamente. “Acredito que a cobra pegou carona no meu carro”, relatou o morador para polícia.

Equipes da PMA realizando resgate – Imagens: PMA

A equipe da PMA iniciou as buscas e, após cerca de 40 minutos, conseguiu encontrar o animal no compartimento do filtro de ar do veículo. A serpente, com aproximadamente 50 centímetros, não apresentava ferimentos. O filhote foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), onde passou por avaliação veterinária e será devolvido à natureza em local adequado.

Segundo a PMA, esse tipo de ocorrência tem se tornado mais frequente na capital sul-mato-grossense. Em um caso recente, outra serpente foi registrada em um estabelecimento comercial da cidade. Imagens de câmeras de segurança indicaram que, assim como no caso atual, o animal teria sido transportado por um automóvel.

Especialistas explicam que o aumento de registros está relacionado ao período de chuvas intensas, que eleva a disponibilidade de alimento e estimula o deslocamento das serpentes, especialmente durante a fase reprodutiva.