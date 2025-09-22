Veículos de Comunicação
RESGATE

Filhotes de papagaio caem de ninho durante poda de árvore em Campo Grande

Animais foram resgatados pela PMA e levados ao CRAS para atendimento veterinário antes de serem devolvidos à natureza

Duda Schindler

Filhotes de periquito-rei resgatados pela PMA - Foto: Divulgação
Filhotes de periquito-rei resgatados pela PMA - Foto: Divulgação

Três filhotes de periquito-rei foram resgatados na tarde de domingo (21), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A ação foi realizada pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA).

Segundo a corporação, o ninho havia caído durante o trabalho de poda de uma árvore na residência de um morador da região, que contatou a PMA.

Os animais, conhecidos como papagaios-jardineiros, foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde devem passar por atendimento médico-veterinário e, após, retornar à natureza.

O que fazer quando encontrar animais silvestres?

Segundo orientações da PMA, é fundamental realizar o contato imediato com os órgãos responsáveis sempre que animais silvestres forem encontrados em situações de risco, evitando acidentes e garantindo o bem-estar da fauna.

Em Campo Grande, é possível entrar em contato com a PMA pelo telefone (67) 9 984-5013.

