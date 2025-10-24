Veículos de Comunicação
Campo Grande

AGENDA

Fim de semana na Capital reúne moda, cultura e diversidade em programação gratuita

Eventos em Campo Grande incluem o MS Fashion Hub, Festival Okinawa, Noite da Poesia e atrações para toda a família

Duda Schindler

Apresentação cultural na Associação Okinawa - Foto: Divulgação
Apresentação cultural na Associação Okinawa - Foto: Divulgação

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por uma agenda cultural diversificada, que une moda, poesia, música, gastronomia e arte.

De sexta (24) a domingo (26), Campo Grande recebe eventos que valorizam a criatividade, o intercâmbio cultural e a produção artística local. Entre os destaques estão o MS Fashion Hub, a 37ª Noite da Poesia da UBE-MS e o 2º Festival Okinawa, além de espetáculos teatrais, feiras e atrações infantis.

Confira a programação completa do fim de semana:

Sexta-feira (24)

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões
Imersão criativa que une moda, arte e identidade, com oficinas, palestras e apresentações.
Horário: 9h às 19h
Local: Casa de Cultura de Campo Grande
Entrada: Gratuita

Assucena & Catto
Show gratuito com releituras de clássicos da MPB e composições autorais.
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: Gratuita (ingressos sujeitos à disponibilidade)

Noite da Poesia – 37ª edição
Premiação do Concurso de Poesias, apresentações teatrais e Praça da Poesia com autores independentes.
Horário: 19h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita

Há Cores na Casa-Quinta
Reabertura da Casa-Quintal Manoel de Barros com exposição, biblioteca e concerto especial.
Horário: 19h
Local: Casa-Quintal Manoel de Barros
Entrada: Gratuita

5º Almoço Oktoberfest Moinho da Colônia
Almoço típico com buffet de pratos alemães.
Horário: 11h às 13h30
Local: Rua Vitória Zeolla, 1556 – Carandá Bosque
Entrada: Gratuita (pagamento apenas pelo buffet)

Sábado (25)

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões
Continuação da programação com oficinas e palestras sobre moda e cultura.
Horário: 9h às 20h
Local: Casa de Cultura de Campo Grande
Entrada: Gratuita

2º Festival Okinawa
Celebração da cultura japonesa com gastronomia, danças e desfile de cosplay.
Horário: A partir das 11h
Local: Associação Okinawa de Campo Grande – R. dos Barbosas, 110
Entrada: Gratuita

Show “Africanidades – 2ª Edição”
Espetáculo que homenageia a herança afro-brasileira e ícones da música nacional.
Horário: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: Gratuita

Espetáculo “As Fantásticas Histórias Mágicas”
Apresentação infantil que mistura teatro, música e circo.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: Gratuita

Espetáculo “Minicirco Pequenino”
Performance circense com humor e mágica para toda a família.
Horário: 17h
Local: Instituto Misericordes – R. Emiliana de Arruda Araújo, 403
Entrada: Gratuita

Vem Garimpar
Evento do Coletivo de Brechós com moda sustentável e consumo consciente.
Horário: 8h às 15h
Local: Centro Comunitário Maria Aparecida Pedrossian – R. Orlando Daros, 279
Entrada: Gratuita

Summer EletroHits – 2ª Edição
Festa retrô com sucessos das pistas dos anos 2000 e 2010.
Horário: 20h
Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079
Entrada: Gratuita

HalloQueen
Festa temática de Halloween com DJs convidados.
Horário: 23h
Local: NON Stop – R. Pimenta Bueno, 127
Entrada: A partir de R$ 20 (sympla.com.br)

Clube de Leitura do Sesc Cultura
Discussão sobre o livro “Pssica”, de Edyr Augusto, e sua adaptação audiovisual.
Horário: 14h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: Gratuita

I Workshop Música, Poesia e Patrimônio Imaterial
Debate sobre identidade cultural sul-mato-grossense com lançamento literário.
Horário: 10h
Local: UFMS – Anfiteatro Luís Felipe Oliveira
Entrada: Gratuita

Domingo (26)

Feira dos Baixinhos – “Que Show da Xuxa é Esse”
Feira infantil com brincadeiras, oficinas e expositores locais.
Horário: 16h
Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita

Mostra Nacional de Animação Infantil
Sessão gratuita de cinema voltada ao público infantil.
Horário: 17h
Local: Projeto Atos de um Vencedor – R. Jara, 130, Jardim Canguru
Entrada: Gratuita

Feirinha Road House
Evento com expositores, antiguidades e música ao vivo.
Horário: 9h às 15h
Local: Road House Old Sheep
Entrada: Gratuita

Noite da Poesia – 37ª edição
Encerramento da programação com homenagens e apresentações culturais.
Horário: 19h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita

