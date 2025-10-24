Fim de semana na Capital reúne moda, cultura e diversidade em programação gratuita

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por uma agenda cultural diversificada, que une moda, poesia, música, gastronomia e arte.

De sexta (24) a domingo (26), Campo Grande recebe eventos que valorizam a criatividade, o intercâmbio cultural e a produção artística local. Entre os destaques estão o MS Fashion Hub, a 37ª Noite da Poesia da UBE-MS e o 2º Festival Okinawa, além de espetáculos teatrais, feiras e atrações infantis.

Confira a programação completa do fim de semana:

Sexta-feira (24)

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões

Imersão criativa que une moda, arte e identidade, com oficinas, palestras e apresentações.

Horário: 9h às 19h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Assucena & Catto

Show gratuito com releituras de clássicos da MPB e composições autorais.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita (ingressos sujeitos à disponibilidade)

Noite da Poesia – 37ª edição

Premiação do Concurso de Poesias, apresentações teatrais e Praça da Poesia com autores independentes.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Há Cores na Casa-Quinta

Reabertura da Casa-Quintal Manoel de Barros com exposição, biblioteca e concerto especial.

Horário: 19h

Local: Casa-Quintal Manoel de Barros

Entrada: Gratuita

5º Almoço Oktoberfest Moinho da Colônia

Almoço típico com buffet de pratos alemães.

Horário: 11h às 13h30

Local: Rua Vitória Zeolla, 1556 – Carandá Bosque

Entrada: Gratuita (pagamento apenas pelo buffet)

Sábado (25)

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões

Continuação da programação com oficinas e palestras sobre moda e cultura.

Horário: 9h às 20h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande

Entrada: Gratuita

2º Festival Okinawa

Celebração da cultura japonesa com gastronomia, danças e desfile de cosplay.

Horário: A partir das 11h

Local: Associação Okinawa de Campo Grande – R. dos Barbosas, 110

Entrada: Gratuita

Show “Africanidades – 2ª Edição”

Espetáculo que homenageia a herança afro-brasileira e ícones da música nacional.

Horário: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: Gratuita

Espetáculo “As Fantásticas Histórias Mágicas”

Apresentação infantil que mistura teatro, música e circo.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Minicirco Pequenino”

Performance circense com humor e mágica para toda a família.

Horário: 17h

Local: Instituto Misericordes – R. Emiliana de Arruda Araújo, 403

Entrada: Gratuita

Vem Garimpar

Evento do Coletivo de Brechós com moda sustentável e consumo consciente.

Horário: 8h às 15h

Local: Centro Comunitário Maria Aparecida Pedrossian – R. Orlando Daros, 279

Entrada: Gratuita

Summer EletroHits – 2ª Edição

Festa retrô com sucessos das pistas dos anos 2000 e 2010.

Horário: 20h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

HalloQueen

Festa temática de Halloween com DJs convidados.

Horário: 23h

Local: NON Stop – R. Pimenta Bueno, 127

Entrada: A partir de R$ 20 (sympla.com.br)

Clube de Leitura do Sesc Cultura

Discussão sobre o livro “Pssica”, de Edyr Augusto, e sua adaptação audiovisual.

Horário: 14h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: Gratuita

I Workshop Música, Poesia e Patrimônio Imaterial

Debate sobre identidade cultural sul-mato-grossense com lançamento literário.

Horário: 10h

Local: UFMS – Anfiteatro Luís Felipe Oliveira

Entrada: Gratuita

Domingo (26)

Feira dos Baixinhos – “Que Show da Xuxa é Esse”

Feira infantil com brincadeiras, oficinas e expositores locais.

Horário: 16h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Mostra Nacional de Animação Infantil

Sessão gratuita de cinema voltada ao público infantil.

Horário: 17h

Local: Projeto Atos de um Vencedor – R. Jara, 130, Jardim Canguru

Entrada: Gratuita

Feirinha Road House

Evento com expositores, antiguidades e música ao vivo.

Horário: 9h às 15h

Local: Road House Old Sheep

Entrada: Gratuita

Noite da Poesia – 37ª edição

Encerramento da programação com homenagens e apresentações culturais.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita