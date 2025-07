Fim de semana terá plantão de vacinação contra gripe em Campo Grande

Neste final de semana, a vacinação contra gripe estará disponível em quatro pontos volantes durante este final de semana. O plantão acontecerá tanto no sábado (26) quanto no domingo (27).

No sábado, a vacinação acontece das 7h30 às 16h45 na USF 26 de Agosto e de 8h às 13h na USF Los Angeles.

Já no domingo, a vacinação está disponível no centro comunitário do bairro Jardim Aeroporto, das 7h30 às 12h, e no Parque Aytron Senna, das 8h às 12h. Nestes dois locais serão aplicadas apenas o imunizante contra a gripe.

A vacina segue disponível em todas as 74 unidades de saúde da Capital, conforme o horário de funcionamento das salas de vacina, que está disponível neste link.