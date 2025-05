Fim de semana terá plantão de vacinação em Campo Grande

A vacinação contra a gripe será ampliada em Campo Grande neste fim de semana com a realização de plantões em diferentes regiões da cidade. A iniciativa busca facilitar o acesso da população à imunização, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, como o da Influenza.

A campanha será realizada no sábado (31/5) e domingo (1/6), com aplicação de doses em unidades de saúde, shoppings, parques e eventos comunitários. A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e é uma das principais formas de prevenção contra casos graves e internações por gripe.

Com a estratégia, o município pretende alcançar quem ainda não conseguiu se vacinar durante a semana. A vacina é segura, eficaz e recomendada para evitar complicações da doença, protegendo não apenas quem se imuniza, mas também os grupos mais vulneráveis da comunidade.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Confira os locais e horários de vacinação:

Sábado – 31 de maio