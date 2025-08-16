Final do Estadual Sub-20 começa hoje

A decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 começa neste sábado (16), às 18h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Grêmio Santo Antônio e CE Naviraiense duelam em dois jogos para definir o campeão estadual da categoria. O confronto de volta será no domingo (24), às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí.

O torneio deste ano contou com clubes de várias regiões do estado e mostrou equilíbrio desde a primeira fase. O Naviraiense, dono da melhor campanha entre os finalistas, avançou com consistência e garantiu também presença na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, por atender às exigências da Federação Paulista de Futebol (FPF). Já o Grêmio Santo Antônio chega à final embalado pela boa campanha e busca surpreender para conquistar o título.

Na semifinal, o Grêmio Santo Antônio superou o Grêmio Real FC, da Capital, enquanto o Naviraiense eliminou o Campo Grande EC.

De acordo com o regulamento, não há vantagem para nenhum dos finalistas. Caso a soma de pontos e saldo de gols seja igual após os dois jogos, o campeão será definido nos pênaltis. Além do título, a equipe vencedora garante vaga na Copa do Brasil Sub-20, competição organizada pela CBF.

A edição 2025 também reforça a importância do calendário de base no Mato Grosso do Sul. A Federação de Futebol do Estado (FFMS) ampliou o número de competições, o que tem fortalecido os clubes e aumentado a qualidade dos elencos.

Se a FFMS receber uma segunda vaga para a Copa São Paulo, como ocorreu nos últimos anos, o Ivinhema será o indicado.

*Com informações da FFMS