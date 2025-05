Financiamentos para armazéns rurais batem recorde na safra 24/25

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 2,6 bilhões em financiamentos para projetos de armazenagem no setor agropecuário durante a safra 2024/2025. O valor é o maior da série histórica iniciada em 2013 e foi liberado por meio do Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA).

O montante aprovado entre julho de 2024 e março de 2025 representa um aumento de 32% em relação à safra anterior (2023/2024) e de 287% em comparação com a safra 2022/2023.

Considerando os valores autorizados para as safras 2023/2024 e 2024/2025, o total de R$ 4,59 bilhões supera os recursos destinados nas cinco safras anteriores, de 2018 a 2022, que somaram R$ 4,56 bilhões.

Investimentos e Objetivos

Os investimentos têm como objetivo ampliar e modernizar a capacidade de armazenagem em diferentes segmentos do agronegócio, contribuindo para a gestão de estoques e enfrentamento de variações sazonais na produção.

No âmbito do Plano Safra 2024/2025, o BNDES já aprovou R$ 29,7 bilhões em crédito, com mais de 125 mil operações contratadas por meio da rede de agentes financeiros credenciados. Esse modelo indireto de atuação permitiu que os recursos chegassem a 93% dos municípios brasileiros.