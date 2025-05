Foco de gripe aviária leva 24 países a restringirem importação de carne de aves do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou nesta semana para 24 o número de países que impuseram restrições à importação de carne de aves brasileira. A medida ocorre após a confirmação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Entre as alterações mais recentes, o Kuwait decidiu suspender completamente a importação de carne de frango de todo o território brasileiro. A Macedônia do Norte, que anteriormente restringia apenas as compras oriundas do Rio Grande do Sul, ampliou a medida para todo o país. Em contrapartida, a Namíbia flexibilizou sua política, restringindo agora apenas os produtos provenientes do estado gaúcho.

Com isso, a suspensão total das exportações brasileiras de carne de aves atinge mercados importantes, como China, União Europeia, México, Coreia do Sul e Canadá, além de outros países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio. Já 16 países mantêm restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul, entre eles Arábia Saudita, Reino Unido, Rússia e Turquia. Outras duas nações — Emirados Árabes Unidos e Japão — limitaram a suspensão exclusivamente ao município de Montenegro.

O Mapa segue em diálogo com autoridades sanitárias internacionais, fornecendo informações técnicas e adotando medidas para garantir a segurança sanitária. O objetivo é restabelecer a normalidade nas exportações com a maior brevidade possível.

O ministério também reforça que não há risco à saúde no consumo de carne de aves e ovos, e que a gripe aviária não é transmitida por meio desses alimentos devidamente processados.

*Com informações do Mapa