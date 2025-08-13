Foragido é preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Tijuca

Um homem, de 24 anos, foragido da Justiça, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (13) no Jardim Tijuca, em Campo Grande. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) durante diligências para localizar uma testemunha de um caso em investigação.

Segundo a polícia, o suspeito estava em frente a uma residência quando foi abordado. Durante a consulta ao sistema, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão por condenação por roubo.

Ao perceberem, do lado de fora, a presença de tabletes com características de entorpecentes no interior do imóvel, os policiais entraram na casa. Lá encontraram maconha, porções de cocaína embaladas, caderno com anotações do tráfico, balança de precisão e dinheiro trocado.

O homem foi preso tanto pelo cumprimento do mandado judicial quanto pelo flagrante de tráfico de drogas. Ele será apresentado à Justiça em audiência de custódia para definição das medidas que responderá durante o processo.