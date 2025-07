Foragido por homicídio em Alagoas é preso em Brasilândia

Um homem, de 38 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (25) em Brasilândia, município distante a 352 km de Campo Grandel. Ele era procurado pela Justiça de Alagoas por envolvimento em um assassinato ocorrido em abril deste ano.

A prisão foi realizada após um trabalho conjunto entre as polícias civis dos dois estados, que compartilharam informações e conseguiram localizar o suspeito escondido em solo sul-mato-grossense.

Ele é acusado de matar o dono de uma pousada de forma violenta, utilizando golpes de faca e enforcamento. Segundo a investigação, após cometer o crime, o homem ainda teria escrito frases nas paredes com o sangue da vítima, o que causou grande comoção na cidade alagoana onde o caso aconteceu.

Após o homicídio, o suspeito fugiu de Alagoas e se mudou para o Mato Grosso do Sul, na tentativa de evitar a prisão. Com o avanço das investigações e a troca de dados entre as corporações, ele acabou sendo encontrado e detido.