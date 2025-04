Fórum Agro discute novas cadeias produtivas de MS

O presidente do Lide/MS – Grupo de Líderes Empresariais de Mato Grosso do Sul –, Aurélio Rocha, destacou a importância do Fórum Agro durante o programa Agro é Massa, desta terça-feira (1º). O evento, que reúne especialistas e empresários para discutir os desafios e oportunidades do setor, será realizado no dia 10 de abril, durante a Expogrande, em Campo Grande.

Durante a entrevista, Rocha afirmou que o Fórum Agro abordará a diversificação da produção agrícola em Mato Grosso do Sul. “Nós sabemos que a economia do estado sempre foi muito dependente do boi, do milho e da soja […] nós vamos mostrar a diversificação das cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul”, disse.

Entre os palestrantes confirmados estão o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc), Jaime Verruck, que falará sobre a transformação da economia local, e Marcel Moreira, secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura (Mapa), que abordará a posição do Brasil no mercado agropecuário global.

O evento será finalizado com o painel “As cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul”, que contará com a participação de representantes de diversos setores: a acionista da BRF e Marfrig Foods, Marcella Molina, que discutirá a cadeia de suínos e aves; o presidente do Fundecitrus, Juliano Aires, que apresentará o avanço da citricultura no estado; a produtora rural Thaíssa Achilater, que abordará o cultivo do algodão; e a advogada e produtora rural Thaís Faleiros, que discutirá as cadeias do milho e da soja.

Rocha ressaltou que o evento será uma oportunidade para investidores conhecerem as potencialidades do estado.

Aurélio Rocha na rádio Massa FM – Foto: RCN67

“Este fórum que nós estamos criando vem para mostrar realmente uma nova realidade do estado. […] temos feito uma série de ações no exterior para promover Mato Grosso do Sul. Agora, chegou a hora de trazer essa discussão para dentro do estado e mostrar essas novas possibilidades ao produtor rural e ao empresariado” – presidente do Lide/MS, Aurélio Rocha.

O Fórum Agro é gratuito e aberto a empresários, estudantes e interessados no setor. As inscrições podem ser feitas pelo site da Acrissul e pelas redes sociais do Lide/MS.

Confira a entrevista, com Aurélio Rocha, na íntegra: