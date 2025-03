Fórum Pré-COP 30 abre Dinapec com debate sobre sustentabilidade

A Dinâmica Agropecuária 2025 (Dinapec) começou com debates sobre sustentabilidade e o futuro da pecuária no Brasil. O evento, em Campo Grande (MS), recebeu o Fórum Pré-COP 30: Pecuária como Parte da Solução, que integra a Jornada pelo Clima da Embrapa. A iniciativa prepara o setor agropecuário para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém (PA).

O pesquisador Marcelo Morandi, chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa, abriu a programação com a palestra “De Baku a Belém: A Agropecuária Brasileira na COP 30”.

Morandi explicou a importância da COP 30. “A COP é o principal fórum global sobre mudanças climáticas. Não se trata apenas de meio ambiente, mas também de desenvolvimento econômico e segurança alimentar”.

“Nós temos, no Brasil, uma capacidade única de ter produção com tecnologia, com conhecimento, com ciência, com preservação associada. Então, esse é um grande potencial que o Brasil tem e que a gente precisa mostrar isso” – Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa

O governador Eduardo Riedel destacou o papel do Mato Grosso do Sul na transição para uma economia de baixo carbono. “Temos muito a mostrar sobre nossos sistemas produtivos e a conciliação entre produção e conservação ambiental. O Pacto do Pantanal será um case para a COP 30, demonstrando como é possível equilibrar desenvolvimento e sustentabilidade”, disse.

A Dinapec segue com uma agenda técnica voltada a produtores, pesquisadores e empresas do setor agropecuário até quarta-feira (26).

Confira a programação de amanhã (25)

PAINEL: CARBONO SOB CONTROLE | (manhã)

8h – Boas vindas realizadores, apresentação da dinâmica da feira, apresentação e lançamentos de tecnologias e assinaturas de convênios

08h45 – Agropecuária sustentável: o poder da conversão de pastagens degradadas – Dr. Gustavo Spadotti Amaral Castro – Embrapa Territorial

09h00 – Recuperação de pastagens degradadas e o impacto no carbono do solo- Dr. Manuel Cláudio Motta Macedo – Embrapa Gado de Corte

09h15 – Pecuária de baixo carbono- Dr. Alexandre Berndt – Embrapa Pecuária Sudeste

09h30 – Inventário de carbono em propriedades do Pantanal – Estevão Soares de Souza – Sebrae/MS

09h45 – Fazenda Cristal: um caso de sucesso em créditos de carbono no Pantanal- Alexandre Chiachiri – Vert Ecotech

09:55 – Encerramento do Painel

10:00 – Visitação às Dinâmicas

12h00 – Intervalo para Almoço

PAINEL: SAÚDE ÚNICA | (tarde)