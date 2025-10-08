Veículos de Comunicação
AGRO É MASSA

FPA reforça posição contrária a aumento de impostos e cobra revisão de proposta tributária

Pedro Lupion afirma que texto apresentado não traz avanços para o agronegócio e mantém cenário desfavorável ao setor produtivo.

Duda Schindler

Deputado Pedro Lupion (PP-PR) durante pronunciamento - Foto: Reprodução/FPA
Deputado Pedro Lupion (PP-PR) durante pronunciamento - Foto: Reprodução/FPA

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), reafirmou que o grupo mantém posição contrária ao aumento da carga tributária proposto pelo governo federal. Segundo ele, o texto apresentado pelo relator não apresenta ganhos concretos para o agronegócio e representa um aumento indireto da carga tributária.

Lupion afirmou que o relatório atual “mantém o status quo”, sem oferecer avanços nas negociações que haviam sido feitas anteriormente.

“Não ganhamos absolutamente nada. Pelo contrário, pontos importantes sobre insumos agropecuários e outras reivindicações foram retirados. Deu com uma mão e tirou com a outra”, declarou.

O parlamentar criticou o governo federal por insistir em novas medidas de arrecadação. Para ele, não há justificativa para a criação de mais uma MP que eleva tributos. “É mais um aumento de imposto de um governo que gasta mal, gasta errado e só pensa em gastar”, disse.

Lupion também lembrou que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que interferiu em temas de arrecadação, como o IOF, não há necessidade de novas iniciativas de aumento tributário. “O governo já tem mecanismos vigentes para equilibrar as contas, sem penalizar o setor produtivo”, completou.

A FPA aguarda agora a decisão dos líderes partidários sobre os próximos passos da medida. Segundo Lupion, o posicionamento da frente continuará sendo de defesa da produção rural e de resistência a qualquer proposta que amplie a carga tributária sobre o agronegócio.

Confira a fala de Lupion no programa Agro é Massa desta quarta-feira (8):

