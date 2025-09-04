Frente fria avança e muda o tempo em algumas regiões de MS

A previsão indica uma quinta-feira (4) de tempo firme, com sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia na maior parte de Mato Grosso do Sul. Apesar da estabilidade em algumas regiões, são previstas chuvas de intensidade fraca a moderada nas regiões Sul e Pantaneira do estado, podendo se transformar em tempestades com raios e rajadas de vento.

Essa situação ocorre devido à aproximação e ao avanço de uma frente fria que vem do Sul do Brasil, o que deve ocasionar leve queda nas temperaturas.

Campo Grande

Em Campo Grande, os termômetros continuam altos e sem previsão de chuva. A máxima prevista é de 35 °C, com muitas nuvens e ventos que devem atingir 9 km/h. A umidade relativa do ar deve cair para 25% durante a tarde.

Sul

Dourados atinge os 35 °C e não tem previsão de chuva. O céu deve permanecer nublado ao longo do dia, com ventos de intensidade moderada.

Em Mundo Novo, as temperaturas devem cair ao longo do dia, atingindo a mínima de 22 °C, mas a máxima prevista continua na casa dos 30 °C. Na região acontece o fenômeno “mínima invertida” — quando a temperatura cai ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve aumentar, alcançando os 78% em alguns momentos.

Pantanal

O Pantanal sul-mato-grossense deve registrar pancadas de chuva ao longo do dia. Em Porto Murtinho, deve chover até 10 mm, com previsão de tempestade com raios à tarde e à noite. A temperatura deve cair para 21 °C ao longo do dia.

Já em Corumbá, a mínima deve ser de 23 °C, com aumento de nuvens ao longo do dia. A chuva na cidade deve chegar na sexta-feira (5).

Costa Leste

Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, a secura permanece durante o dia. Há aumento de nebulosidade e ventos fracos a moderados, mas sem chuva. Três Lagoas atinge os 33 °C e Aparecida do Taboado tem máxima de 32 °C.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 37 °C, com poucos ventos e aumento da nebulosidade durante a tarde. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, em torno de 21%.