Frente fria pode derrubar temperaturas a 0°C em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul deve registrar, nos próximos dias, a primeira frente fria do inverno de 2025. A nova estação começa oficialmente nesta sexta-feira (20), e já chega trazendo mudanças no tempo e uma queda acentuada nas temperaturas em várias regiões do estado.

Até sábado (21), o clima segue estável, com sol e poucas nuvens. A umidade relativa do ar fica baixa, entre 20% e 40%, o que exige atenção redobrada com a hidratação. As manhãs e noites ficam mais frescas, com mínimas entre 12°C e 18°C. Em Campo Grande, a previsão é de temperaturas entre 16°C e 29°C. No extremo sul do estado, a aproximação da frente fria já pode provocar chuvas isoladas a partir de quinta-feira.

A virada no tempo deve ocorrer no domingo (22) e na segunda-feira (23), com aumento de nuvens, chance de chuva e ventos mais intensos. A massa de ar frio associada à frente deve provocar o fenômeno conhecido como “mínima invertida”, quando as temperaturas caem ao longo do dia. Em algumas regiões, os termômetros podem marcar entre 4°C e 6°C já na segunda.

A terça-feira (24), deve ser o dia mais gelado, com mínimas próximas de 0°C a 2°C e possibilidade de geada no sul do estado. Campo Grande pode registrar mínima de 10°C e máxima de 22°C.