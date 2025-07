Frio intenso mantém aberto ponto de apoio para população em situação de rua

O ponto de apoio montado no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, segue em funcionamento nesta quinta-feira (3) para acolher pessoas em situação de rua durante a noite. A decisão de manter o atendimento foi motivada pela onda de frio que atinge a cidade desde o início da semana, com temperaturas que chegaram a 12°C e sensação térmica de 9°C durante a madrugada.

Desde o início da operação, no fim de maio, 588 pessoas já utilizaram o local, que oferece colchões, cobertores, alimentação e atendimento de saúde. Também são distribuídas rações para os animais de estimação que acompanham os usuários. Na noite de quarta-feira (2), 64 pessoas foram acolhidas no espaço.

A estrutura funciona das 18h às 6h e atende critérios técnicos que determinam a ativação sempre que a previsão meteorológica aponta mínimas iguais ou inferiores a 12°C. O objetivo é proteger quem recusa encaminhamento para as unidades convencionais de acolhimento.

Durante as noites mais frias, as equipes de abordagem intensificam o trabalho nas regiões com maior concentração de pessoas em situação de rua. Na última noite, foram feitas 22 abordagens, com 14 encaminhamentos para abrigos.

Nesta semana, também foi realizado um mutirão no Centro POP, voltado à atualização cadastral de pessoas em situação de rua. A ação envolveu diferentes secretarias municipais, ampliando o alcance dos serviços oferecidos durante o período de baixas temperaturas.