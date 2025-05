Frio se aproxima e acende alerta para cuidados com o gado em MS

A primeira frente fria intensa do ano deve atingir Mato Grosso do Sul no fim de maio e se estender até a primeira semana de junho. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), indica que os termômetros podem chegar a zero grau em algumas regiões do estado.

Diante do alerta, a Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), orienta os produtores rurais a reforçarem os cuidados com o rebanho para evitar mortes por hipotermia, que já causaram prejuízos expressivos nos anos anteriores.

A hipotermia é resultado da exposição prolongada ao frio, especialmente em animais debilitados, mal-nutridos ou sem abrigo adequado. Segundo nota técnica da Iagro, fatores como idade, raça e localização dos animais na fazenda também influenciam na vulnerabilidade ao frio.

Somente no ano passado, mais de 3 mil bovinos morreram em 38 ocorrências registradas em 14 municípios do estado. Em 2023, foram 2.725 mortes confirmadas por hipotermia. A situação é considerada grave, mas pode ser controlada com ações preventivas simples.

Recomendações da Iagro

Garantir alimentação suplementar adequada, sobretudo durante períodos secos e de queda de temperatura;

Oferecer abrigos ou locais protegidos contra o vento e a chuva;

Manter o acompanhamento veterinário em dia;

Seguir o calendário oficial de vacinação e manejo sanitário.

A agência reforça ainda a importância da notificação imediata em casos de mortalidade anormal de animais. A comunicação deve ser feita pelos canais oficiais da instituição, disponíveis na nota técnica.

O cuidado dos produtores é fundamental para preservar a saúde do rebanho, proteger a cadeia produtiva e manter a confiança do setor agropecuário sul-mato-grossense no cenário nacional e internacional.