COMBATE

Fumacê percorre Aero Rancho nesta segunda-feira

Serviços devem começar às 16h, mas podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina

Duda Schindler

Moradores devem manter portas e janelas abertas - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande
Moradores devem manter portas e janelas abertas - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de donças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado na região do Aero Rancho, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (29).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, iniciando as atividades no cruzamento das ruas Taumaturgo com a Avenida Rachel de Queiroz.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

