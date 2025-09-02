Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (02).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Aero Rancho, Lageado, Centro Oeste, Universitário e Rita Vieira.

Confira o itinerário completo: