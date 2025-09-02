Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (02).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Aero Rancho, Lageado, Centro Oeste, Universitário e Rita Vieira.
Confira o itinerário completo:
- Aero Rancho – R. Rodrigo Lefétre, com R. Cláudio Ábramo
- Lageado – R. Anselmo Selingardi, com R. Manoel Macedo Falcão
- Centro-Oeste – R. Esther de Assimpção e Cunha, com R. Aurea Garcia Nogueira
- Universitário – R. Vitoriano Steche, com R. Araci Pereira de Matos
- Rita Vieira – R. Deocleciano Dias Bagagem, com R. Padre Mussa Tuma
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.