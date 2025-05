Fumacê percorre dois bairros de Campo Grande nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande intensifica nesta sexta-feira (23), as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, com a aplicação do fumacê em dois bairros da capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), os veículos de borrifação ultrabaixo volume (UBV) circularão entre 16h e 22h nos bairros Jardim Noroeste e Vila Nasser.

Itinerário do Fumacê

🕓 Horário: das 16h às 22h

📍 Ação: Tratamento Químico UBV Pesado (Fumacê)

Nasser – Rota 437

• Rua Ovídio de Paula Corrêa, com Rua José Ribeiro de Sá Carvalho

• Rua Ovídio de Paula Corrêa, com Rua José Ribeiro de Sá Carvalho Noroeste – Rota 438

• Rua das Perdizes, com Rua das Dálias

Para que o inseticida tenha maior eficácia, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos. Dessa forma, o produto consegue atingir os locais com maior probabilidade de abrigar os mosquitos.

A Sesau alerta que a ação poderá ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a eficiência da aplicação do produto.

O fumacê tem como foco eliminar os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão das arboviroses. No entanto, o uso do inseticida exige cuidado, pois pode atingir outras espécies de insetos. Por isso, a aplicação é feita de maneira controlada e criteriosa pelas equipes especializadas.