COMBATE

Fumacê percorre três bairros da Capital nesta sexta

Serviços devem iniciar às 16h; é necessário que os moradores abram portas e janelas

Duda Schindler

Aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina - Reprodução/Prefeitura Campo Grande
Aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina - Reprodução/Prefeitura Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta sexta-feira (08). 

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Vilas Boas, Jardim TV Morena, Vila Carlota.

Confira o itinerário completo:

  • Vilas Boas – R. Domingos Marquês, com R. José Horácio
  • TV Morena – R. Ataulfo Alves, com R. Spipe Calarge
  • Vila Carlota – R. Planalto, com R. do Franco

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno atinge os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina. 

