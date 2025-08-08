Fumacê percorre três bairros da Capital nesta sexta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta sexta-feira (08).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Vilas Boas, Jardim TV Morena, Vila Carlota.
Confira o itinerário completo:
- Vilas Boas – R. Domingos Marquês, com R. José Horácio
- TV Morena – R. Ataulfo Alves, com R. Spipe Calarge
- Vila Carlota – R. Planalto, com R. do Franco
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno atinge os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.