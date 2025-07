Gian & Giovani são confirmados no Festival do Sobá 2025

A dupla Gian & Giovani é a segunda atração nacional confirmada para o 18º Festival do Sobá, que será realizado de 6 a 10 de agosto, na Feira Central de Campo Grande. O show acontece no dia 7, a partir das 20h, com entrada gratuita para o público. A apresentação faz parte da programação especial em comemoração ao centenário da Feira Central, promovida pela Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur).

Com mais de três décadas de carreira, os irmãos são conhecidos por sucessos do sertanejo romântico como “Convite de Casamento”, “O Grande Amor da Minha Vida” e “Mil Corações”. Após um período afastados dos palcos, Gian & Giovani retomaram as apresentações e prometem emocionar os campo-grandenses com um repertório nostálgico.

A presidente da Afecetur, Alvira Appel, destaca o valor simbólico da escolha. “É uma dupla que faz parte da memória afetiva de muitas famílias. Tê-los no palco da Feira Central, justamente no ano do centenário, é uma maneira de celebrar o passado e o presente em um mesmo momento”, afirmou.

O Festival do Sobá já havia anunciado a participação de Marcos & Belutti como atração musical. A programação completa contará com shows regionais, apresentações culturais e a valorização da culinária japonesa-brasileira, marca registrada do evento.

Considerado um dos principais eventos culturais da capital sul-mato-grossense, o Festival do Sobá reforça sua importância como espaço de promoção do turismo, da gastronomia e da economia criativa local. Nesta edição histórica, a expectativa é de público recorde e de forte movimentação econômica.