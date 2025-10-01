Governo Federal sanciona Estatuto do Pantanal

O Governo Federal sancionou a Lei nº 15.228/2025, conhecida como “Estatuto do Pantanal”. A norma estabelece diretrizes para o uso, conservação, recuperação e proteção do bioma, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O texto prevê incentivos às atividades econômicas sustentáveis, ao turismo ecológico e à valorização cultural, além do reforço na fiscalização contra desmatamentos e queimadas ilegais.

A medida amplia o que já havia sido adotado em Mato Grosso do Sul com a chamada “Lei do Pantanal”, sancionada em dezembro de 2023 e em vigor desde fevereiro de 2024. A legislação estadual foi resultado de debates entre produtores rurais e ambientalistas, com foco na conservação e exploração sustentável da maior planície alagável do mundo.