Governo lança Plano Safra da Agricultura Familiar com R$ 89 bilhões em recursos

O governo federal lançou, nesta segunda-feira (30), o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, com previsão de R$ 89 bilhões para crédito e políticas voltadas a pequenos produtores rurais. O valor é o maior já destinado ao setor, superando os R$ 76 bilhões do ano anterior.

A principal fonte de financiamento segue sendo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que receberá R$ 78,2 bilhões.

A nova edição mantém juros de 3% para financiamentos de produção de alimentos básicos como arroz, feijão e leite. Taxas mais baixas serão aplicadas a cultivos orgânicos ou agroecológicos. O plano também inclui linhas específicas para mulheres do campo, com crédito para estruturação de quintais produtivos e condições diferenciadas, como juros de 0,5% ao ano e bônus para quem mantiver o pagamento em dia.

Outro destaque é o fortalecimento da mecanização agrícola por meio do Programa Mais Alimentos. O limite para compra de máquinas de pequeno porte foi ampliado para R$ 100 mil, com juros de 2,5% ao ano. Já para equipamentos maiores, o teto chega a R$ 250 mil, com juros de 5% e subsídio federal, com o objetivo de melhorar a produtividade nas pequenas propriedades.

O plano também reforça o apoio a políticas complementares, como R$ 1,1 bilhão para o Garantia-Safra, R$ 5,7 bilhões para o Proagro Mais e R$ 3,7 bilhões para compras públicas de alimentos. Recursos serão destinados ainda à assistência técnica e à garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, como babaçu e pirarucu.

Durante o lançamento, o governo também anunciou o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), que busca incentivar práticas agroecológicas e diminuir a dependência de produtos químicos nas lavouras. A proposta envolve ações de pesquisa, monitoramento e ampliação do uso de bioinsumos, com foco na sustentabilidade e segurança alimentar, especialmente entre agricultores familiares.