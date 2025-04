Grupo aplicava fraude tributária com produção agrícola “fantasma”

TRÂNSITO

VÍDEO: Momento que resultou na morte de motociclista na Joaquim Murtinho

Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato do acidente que resultou na morte de um motociclista no fim da tarde desta terça-feira (29), na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande, em frente à base da Polícia do Exército. Nas imagens, é possível ver o motociclista trafegando no sentido Centro da via, quando colide na […]