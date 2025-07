Hipismo de MS conquista ouro por equipes na série 80 cm

A equipe sul-mato-grossense de hipismo foi campeã da série 80 cm no Campeonato Brasileiro de Salto Escolas e Aspirantes (CBS Escolas) 2025, disputado de 3 a 6 de julho na Sociedade Hípica de Brasília (DF).

O grupo, formado pelas atletas Izabela Bazzana Dias, Júlia Silveira Pegolo, Raquel Borges Vinholi e Liz Borges Vinholi, garantiu o ouro por equipes após somar os melhores desempenhos ao longo dos quatro dias de competição.

Além do título coletivo, os representantes de Mato Grosso do Sul também conquistaram 15 medalhas individuais nas categorias 60 cm e 80 cm, com resultados acumulados nas provas diárias. Apesar do bom desempenho em diversas alturas, o único título de campeonato foi registrado na série 80 cm.

A delegação viajou sob a liderança do chefe de equipe e atual diretor técnico da Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH), coronel Édison Serratine. Ao todo, o estado contou com a participação de 19 atletas nas três categorias principais.

Na série Aspirantes (90 cm), participaram Gustavo de Farias Fernandes, Camile Midori Santos Oshiro, Ana Luiza Bitencourt Calabria, Vitória Faraoni e Leonardo Basílio Cardoso.

Já na série 80 cm, além das campeãs por equipe, também competiram Valentina Bitencourt Calabria, Camila Spolador Neuls, Yasmin Borges Vinholi e Manuela Boiarenco Lachi.

Na série 60 cm, representaram o estado Ana Clara Vitório Martins Peixoto Andrade, Alice Bazzana Dias, Thomaz Gamba Corrêa e Rhianny de Amurim Gonçalves.

CBS Escolas

O CBS Escolas 2025 foi organizado pela Federação Hípica de Brasília e contou com 350 competidores, 275 cavalos e 409 inscrições.

As provas foram divididas em três séries principais: 60 cm, com 144 atletas; 80 cm, com 127; e 90 cm, com 79 competidores. A modalidade de salto segue normas da Confederação Brasileira de Hipismo e avalia o desempenho em percursos compostos por 8 a 12 obstáculos.