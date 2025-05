História e tradição regional ganham destaque em novos livros lançados por pesquisadores

Dois livros que resgatam aspectos pouco conhecidos da história e da cultura de Mato Grosso do Sul serão lançados na próxima segunda-feira (19), às 18h30, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande. As obras abordam a participação de grupos invisibilizados na Guerra do Paraguai e a tradição centenária da Festa de Nossa Senhora da Abadia, realizada na zona rural de Figueirão.

O primeiro livro, de Adilso de Campos Garcia, trata da atuação de negros, indígenas e mulheres na Guerra do Paraguai, com destaque para a Retirada da Laguna. A pesquisa durou cinco anos e percorreu cidades como Jardim, Nioaque e Guia Lopes da Laguna, identificando monumentos históricos deixados em áreas que hoje pouco valorizam essa memória.

Já o segundo título, de Valdery Ferreira Zotelli, analisa a Festa de Nossa Senhora da Abadia, realizada há mais de 90 anos em Figueirão. A celebração popular, sem vínculo direto com instituições religiosas, é marcada pela participação coletiva da comunidade rural e carrega elementos do sagrado e do profano.

As duas publicações foram desenvolvidas na UCDB sob orientação da professora doutora Maria Augusta de Castilho. Ela defende que transformar pesquisas acadêmicas em livros é uma forma de fortalecer o sentimento de pertencimento cultural e tornar o conhecimento acessível à sociedade.

Os autores também ressaltam a importância da memória histórica para a valorização do presente e para a identidade das comunidades locais. Segundo a pesquisa de campo, muitos moradores desconhecem o valor dos monumentos e das tradições que fazem parte da história das cidades por onde a guerra passou ou onde a festa ainda acontece.

Lançamento de livros sobre temas regionais