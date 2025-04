Homem com longa ficha criminal é preso por tráfico e homicídio

Um homem, de 44 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (29), em Ponta Porã por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e homicídio. A prisão ocorreu após cumprimento de mandado expedido pela Justiça, e foi realizada por agentes da Polícia Civil.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam porções de crack já embaladas para comercialização, quatro celulares e R$ 2.224 em dinheiro. A operação também resultou na apreensão de mais R$ 3.720 em espécie encontrados na residência do suspeito.

No local, ainda foram localizadas duas armas de fogo: um revólver calibre .38 com a numeração raspada e uma espingarda calibre 12 com identificação visível. Também foram recolhidas seis munições do revólver e dez da espingarda.

Segundo a Polícia Civil, o homem já era investigado por crimes cometidos na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã. Após a prisão, ele foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.