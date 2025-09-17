Homem condenado por crimes graves é preso em Anaurilândia

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), um homem considerado de alta periculosidade na zona rural de Anaurilândia. A ação foi realizada pelo Setor de Investigações da Delegacia local, com apoio da unidade de Batayporã.

O suspeito tinha diversas condenações e mandados de prisão em aberto, relacionados a crimes como roubo, sequestro, receptação de veículos, tráfico de drogas e furtos qualificados. Ele já havia atuado em diferentes cidades do estado, incluindo Nova Andradina, Mundo Novo e Bataguassu.

De acordo com a polícia, o homem era reincidente e costumava agir de forma violenta. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e deve cumprir penas que ultrapassam 24 anos.