Homem condenado por tráfico é preso após violar uso de tornozeleira eletrônica em Iguatemi

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (10) um homem, de 38 anos, em Iguatemi, a 470 km de Campo Grande, por descumprimento das condições estabelecidas para o uso de tornozeleira eletrônica. A prisão ocorreu após decisão judicial que determinou o retorno do condenado ao regime fechado.

Segundo informações da Delegacia de Iguatemi, o homem havia sido condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por tráfico de drogas. Após um período cumprindo a pena em regime fechado, ele foi autorizado a seguir a condenação com monitoramento eletrônico. No entanto, repetidas violações às regras levaram à revogação do benefício.

Diante das transgressões, a Justiça expediu novo mandado de prisão, que foi cumprido pelos policiais civis da cidade. O preso foi reconduzido ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime fechado.

Informações e denúncias à Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone (67) 3471-1372.