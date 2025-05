Homem de 64 anos é preso por suspeita de abusar de criança em Bela Vista

Habemus Papam

Conclave elege norte-americano Robert Prevost como novo papa, Leão XIV

Fumaça branca surgiu no segundo dia de votação e encerrou o conclave com a escolha do primeiro pontífice dos Estados Unidos A Igreja Católica tem um novo líder. O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito nesta quinta-feira (8) como o novo papa, após votação encerrada no segundo dia de conclave. Agora conhecido como Papa Leão […]