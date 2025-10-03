Veículos de Comunicação
JUSTIÇA

Homem é condenado a quase 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio e homicídio

Crime ocorreu em dezembro de 2024, em Campo Grande, quando ele atacou a ex-companheira e matou colega de trabalho dela em um bar da cidade

Duda Schindler

Acusação foi comandada pela Promotora de Justiça Gabriela Rabelo Vasconcelo - Foto: Divulgação/ MPMS
O Tribunal do Júri da comarca de Campo Grande condenou, nesta sexta-feira (3), um homem de 45 anos a 18 anos, 11 meses e 10 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de tentativa de feminicídio e homicídio. Ele também deverá pagar R$ 22 mil em indenizações à ex-companheira, sobrevivente do ataque, e à família do colega de trabalho dela, que foi morto.

Segundo a sentença, o réu tentou matar a ex-companheira, de 31 anos, em um bar na Avenida dos Cafezais, no bairro Centro-Oeste, na noite de 15 de dezembro de 2024. Motivado por ciúmes e sentimento de posse, ele abordou a mulher de forma violenta, retirou-a do local e a atacou com uma facada no abdômen. A filha da vítima, menor de idade, presenciou o crime.

Um colega de trabalho da mulher, de 33 anos, tentou defendê-la, mas acabou sendo atingido por uma facada no peito e morreu no local.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a tentativa de feminicídio, com agravante pela presença da filha da vítima, e também a prática de homicídio contra o colega. A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Gabriela Rabelo Vasconcelos, da 21ª Promotoria de Justiça.

Além da pena de prisão, o juiz determinou que o condenado indenize a família da vítima morta em R$ 15 mil e a sobrevivente em R$ 7,

