Homem é preso após agredir companheira com golpe de foice em Caarapó

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (15) em Caarapó, após agredir a companheira com quem convivia há cerca de 12 anos. A vítima sofreu ferimentos graves na mão esquerda, provocados por um golpe de foice, e precisou ser encaminhada ao hospital.

De acordo com o relato da mulher, a agressão aconteceu após o casal retornar do CRAS Indígena, onde havia atualizado o cadastro familiar. Já em casa, os dois iniciaram uma discussão, que terminou com o homem puxando os cabelos da companheira, desferindo chutes na região abdominal e, em seguida, atingindo a mão dela com uma foice.

A mulher conseguiu escapar com a ajuda de familiares e foi levada para atendimento médico. Exames realizados no hospital confirmaram uma ruptura de tendão em um dos dedos da mão, lesão compatível com corte provocado por objeto cortante.

Após ser informada do caso, a Polícia Civil iniciou buscas e localizou o suspeito, que foi levado à delegacia. A foice usada na agressão também foi encontrada na residência do casal e apreendida.

O homem permanece detido e está à disposição da Justiça.