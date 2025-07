Homem é preso após esfaquear mecânico em Ribas

Um homem, de 32 anos, foi preso nesta terça-feira (2) em Ribas do Rio Pardo, suspeito de tentar matar um mecânico após se recusar a pagar por um serviço. A vítima foi ferida com facadas e ainda sofreu uma tentativa de estrangulamento.

Segundo as informações apuradas, o agressor discutiu com o mecânico por causa do valor do conserto e, durante o desentendimento, atacou o profissional com golpes de faca. Depois da agressão, ele fugiu do local e continuou fazendo ameaças contra a vítima por mensagens.

Diante da gravidade do caso, a Justiça autorizou a prisão do suspeito. Com a ordem judicial, uma equipe da delegacia da cidade saiu em diligência e conseguiu encontrá-lo ainda na região.

O homem foi detido e levado para a unidade responsável pelo caso. Ele deve responder por tentativa de homicídio.