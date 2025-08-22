Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem é preso após furtar loja no centro de Campo Grande

Investigações apuram envolvimento em outros crimes

Duda Schindler

Aparelhos celulares furtados pelo suspeito - Foto: Reprodução/ PCMS
Aparelhos celulares furtados pelo suspeito - Foto: Reprodução/ PCMS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), concluiu nesta sexta-feira (22) as investigações sobre um furto qualificado em uma loja localizada na Rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande, e confirmou a autoria do crime.

O suspeito, de 33 anos, invadiu o estabelecimento na madrugada do dia 15 de agosto, acessando o local pelo telhado e subtraindo dinheiro em espécie e aparelhos celulares, com prejuízo estimado em cerca de R$ 20 mil.

No mesmo dia, por volta das 16h, o homem foi encontrado em um hotel no Bairro Aero Rancho, próximo ao Parque Ayrton Senna. Durante a abordagem, ele confessou o crime e revelou onde havia escondido parte dos objetos furtados, que foram recuperados pela equipe da DERF.

A prisão não foi divulgada imediatamente para não atrapalhar as diligências, uma vez que havia suspeita de participação de um comparsa. Com a conclusão do inquérito, a polícia confirmou que o crime foi cometido de forma solitária.

As investigações continuam para verificar se o suspeito tem envolvimento em outros furtos registrados na região central de Campo Grande.

