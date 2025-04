Homem é preso após roubar e tentar matar idoso em Rio Verde

Um homem foi preso nesta terça-feira (23) em Rio Verde de Mato Grosso, município a 203,6 km de Campo Grande, após ser identificado como o responsável por um roubo seguido de tentativa de homicídio contra um idoso de 83 anos. O crime ocorreu na residência da vítima, localizada no bairro Vila Nova.

Segundo informações das autoridades, a vítima foi atingida no pescoço com um objeto cortante e teve um revólver calibre .38 levado de casa. O idoso conseguiu pedir ajuda ao neto, que acionou o socorro médico. Antes de ser levado ao hospital, ele informou que o autor do crime era um conhecido.

As polícias Civil e Militar iniciaram buscas e localizaram o suspeito ainda no mesmo bairro. No momento da abordagem, ele apresentava manchas vermelhas nas mãos e nas roupas, compatíveis com sangue. Questionado, ele negou ter cometido a agressão, mas admitiu ter vendido a arma por R$ 2.500 a uma terceira pessoa.

Prisão e Recuperação da Arma

A arma foi recuperada e o comprador também foi autuado, por porte ilegal. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do crime e garantir a responsabilização dos envolvidos.