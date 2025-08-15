Homem é preso com 1,6 tonelada de maconha em carro roubado

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (15) em Sidrolândia, transportando mais de 1,6 tonelada de maconha em um carro roubado. A apreensão foi resultado de uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dentro da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

Segundo as autoridades, a ação começou após informações de que um veículo, que havia fugido de uma fiscalização em Ponta Porã, seguia em direção a Sidrolândia. Equipes da PRF montaram um bloqueio na BR-060, mas o motorista desviou pelo acostamento e entrou na área urbana, ignorando as ordens de parada.

Durante a perseguição, o suspeito tentou atingir uma viatura da PRF, o que levou os policiais a efetuarem disparos para imobilizar o carro. Com um dos pneus furados, o veículo foi interceptado no cruzamento das ruas Nioaque e Avenida Antero Lemes da Silva, em Sidrolãndia.

No interior do automóvel, os agentes encontraram 1.627 tabletes de maconha, totalizando 1.627 quilos da droga, escondidos sob um pano preto. A checagem da placa revelou que o veículo havia sido roubado no último dia 12 de agosto em Carapicuíba, São Paulo.

O homem, que já tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e embriaguez ao volante, foi levado para a sede da Denar, junto com a droga e o carro, para os procedimentos legais.