Homem é preso em Coxim suspeito de envolvimento na morte do próprio pai em Goiás

Um homem, de 55 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), no distrito de Silvolândia, em Coxim, durante uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de Goiás. A prisão temporária foi decretada pela Justiça como parte das investigações sobre a morte do pai do suspeito, ocorrida em 2023, no município de Rio Verde (GO).

A ação foi realizada por volta das 6h30, em um imóvel conhecido como “Rancho do Colin”, na zona rural de Coxim. No local, os policiais localizaram o homem e cumpriram a ordem judicial.

De acordo com as autoridades, a medida tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer as circunstâncias do crime. Após a prisão, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de Coxim, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada de forma anônima pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).