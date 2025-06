Homem é preso em flagrante após mentir sobre furto de carro

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (25), após procurar a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para comunicar um suposto furto de veículo. Segundo ele, o carro teria sido levado enquanto estava em uma conveniência na cidade.

De acordo com o relato, o homem, que veio do estado de São Paulo, disse que deixou a chave do veículo sobre a mesa ao se afastar para ir ao banheiro e, ao voltar, percebeu que o automóvel havia desaparecido.

Durante o depoimento, no entanto, os investigadores identificaram várias contradições na versão apresentada. O homem não soube informar com clareza o nome da conveniência onde teria ocorrido o fato, deu informações confusas sobre os horários e não constava na lista de hóspedes do hotel onde afirmou ter se hospedado.

A equipe responsável pelo caso entrou em contato com a locadora do veículo, que forneceu o relatório de rastreamento por geolocalização. As informações apontaram que o trajeto do carro não corresponde ao que havia sido informado por ele. O automóvel sequer passou pelos locais mencionados, nos horários citados durante o depoimento.

Diante das inconsistências e das evidências de que o relato era falso, o homem foi detido no local. Ele permanece à disposição da Justiça.