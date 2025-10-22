Homem é preso em Miranda acusado de estuprar mulher dentro da própria casa

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante em Miranda, na tarde de terça-feira (21), acusado de estuprar uma mulher de 25 anos dentro da casa dela, no bairro Vilas Boas. O crime ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito invadiu a residência pelo telhado, cobriu o rosto com uma camiseta branca e ameaçou a vítima com uma faca. Sob ameaças de morte, ele obrigou a mulher a realizar atos sexuais e fugiu logo em seguida, levando uma bolsa.

Com base nas informações repassadas pela vítima e nas imagens de câmeras de segurança da região, os agentes identificaram o suspeito, que mora a poucos metros do local do crime. Ele já havia cumprido pena anteriormente por estupro. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir pela vegetação, mas foi localizado com apoio da Polícia Militar.

Durante a abordagem, o homem admitiu o crime e, posteriormente, voltou a confessar o ato em depoimento formal. A polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

O suspeito permanece detido na Delegacia de Miranda, à disposição da Justiça. As forças de segurança destacaram a importância de que casos semelhantes sejam denunciados por meio dos canais oficiais.