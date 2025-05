Homem é preso em Ponta Porã após corpo carbonizado ser encontrado em mata

Um homem, de 25 anos, foi detido no domingo (11), em Ponta Porã, durante as investigações da morte de outro homem cujo corpo foi encontrado carbonizado em uma área de mata conhecida como Favelinha. A região, onde o corpo foi localizado, é frequentemente utilizada por usuários de drogas.

O caso teve avanços após o depoimento de uma testemunha, que informou ter visto o suspeito e a vítima juntos na madrugada anterior ao crime. Segundo o relato, o homem preso teria informado que desejava matar a vítima, alegando que ela havia cometido um crime grave, algo que, de acordo com ele, não é tolerado naquela área.

De acordo com a Polícia Civil de Ponta Porã, o detido confirmou que conhecia a vítima, mas afirmou não saber seu nome nem sua origem. Ele contou que ambos reciclavam materiais e, eventualmente, consumiam entorpecentes. Na noite do sábado (10), os dois teriam ido juntos a um ponto de venda de drogas, onde a negociação não foi concluída. Ainda segundo o suspeito, nesse local, a vítima teria feito declarações desconexas e ofensivas, incluindo menções a crimes graves cometidos em outro estado.

O homem afirmou ter deixado o local após se incomodar com as falas da vítima e disse que outras pessoas continuaram com ela no ambiente. Posteriormente, ele soube que um corpo havia sido encontrado carbonizado. Ele negou ter participação na morte e sugeriu que outras pessoas presentes no local poderiam estar envolvidas.

A testemunha, que colaborou com a investigação, reconheceu o corpo como sendo da mesma pessoa que estava com o suspeito na noite do ocorrido. A identidade oficial da vítima ainda não foi confirmada, e as autoridades seguem com as investigações para apurar os fatos e identificar todos os envolvidos.