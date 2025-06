Homem é preso por agredir ex-companheira e descumprir medida protetiva

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em Caarapó, município distante a 273,8 km de Campo Grande, por agredir a ex-companheira, ameaçá-la e descumprir medidas protetivas. A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça após novo episódio de violência doméstica.

Segundo as investigações, o homem havia sido solto recentemente, mas voltou a atacar a vítima. Ele teria invadido a casa da ex-companheira, onde a agrediu fisicamente e fez ameaças contra sua vida. A reincidência motivou o pedido de prisão feito pela delegacia de Caarapó, com base em provas periciais, depoimentos e documentos.

A ação contou com o apoio de investigadores da Delegacia de Fátima do Sul, que auxiliaram no cumprimento do mandado judicial.

O homem foi levado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS