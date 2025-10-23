Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem é preso por furto de gado em Campo Grande

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto e acumula outras passagens por receptação, roubo e violência doméstica

Duda Schindler

Caso foi conduzido pela Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF) - Foto: Reprodução/ PCMS
Caso foi conduzido pela Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF) - Foto: Reprodução/ PCMS

Um homem, de 37 anos, foi preso nesta quinta-feira (23) no bairro Jardim das Acácias, em Campo Grande, após investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (Derf). Ele era procurado pela Justiça por condenação definitiva pelo crime de furto de gado, conhecido como abigeato.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido investigado diversas vezes por furtos semelhantes cometidos em municípios de Mato Grosso do Sul. Além disso, também é citado em boletins de ocorrência por receptação, roubo e violência doméstica.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande. Após ser localizado, o suspeito foi levado para a sede da Derf e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde deve cumprir a pena imposta pela Justiça.

*Com informações da Polícia Civil de Campo Grande

