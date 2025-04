Homem é preso por manter companheira em cárcere privado

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (15) em Campo Grande por manter a companheira em cárcere privado e por posse ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no bairro Jardim Colibri, onde ele foi localizado e capturado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão preventiva. Segundo as investigações, a vítima, uma mulher de 37 anos, era mantida sob constante vigilância, impedida de sair de casa, usar o telefone celular ou acessar redes sociais.

No imóvel, os policiais encontraram um sistema de câmeras com captação de áudio utilizado pelo autor para monitorar todos os cômodos da residência. A vítima relatou ainda que era ameaçada de morte, assim como seus familiares, caso denunciasse a situação.

Durante o cumprimento do mandado, o suspeito tentou fugir, mas foi contido e preso. No local, os policiais também apreenderam um revólver calibre .38 escondido no quarto do casal.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por cárcere privado, lesão corporal, violência doméstica, violência psicológica e posse ilegal de arma de fogo. A vítima e os filhos foram levados à Deam, onde prestaram depoimento e receberam assistência da Casa da Mulher Brasileira.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de denúncias anônimas. A polícia reforça a importância da colaboração da população em situações de violência doméstica.

*Com informações da PCMS