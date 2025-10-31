Homem é preso por posse de munição após ameaçar ex-companheira em Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (31) em Campo Grande por posse irregular de munição. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, após relatos de ameaças e agressões físicas e psicológicas contra sua ex-companheira.

Segundo informações da investigação, durante a união que durou 35 anos, o homem exercia controle financeiro sobre a vítima, exigindo que aluguéis de imóveis do casal fossem repassados por ele, gerando constrangimento e situação de dependência. Após o término do relacionamento, ele teria feito ameaças de morte contra a ex-companheira e seu atual parceiro, chegando a exibir uma arma de fogo.

Durante a ação no bairro Vila Moreninha III, foram apreendidas 10 munições calibre .22 e uma espada. Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a Justiça havia autorizado a busca e apreensão do material na residência do suspeito.

O homem foi levado à delegacia especializada, onde a prisão em flagrante foi confirmada. Embora o crime permita pagamento de fiança, a autoridade policial optou por mantê-lo detido devido ao histórico de violência e à necessidade de proteção da vítima. Ele permanece à disposição da Justiça.