Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso por posse de munição após ameaçar ex-companheira em Campo Grande

Investigação apurou histórico de ameaças e controle financeiro durante e após relação de 35 anos

Duda Schindler

Caso foi conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Foto: Reprodução
Caso foi conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (31) em Campo Grande por posse irregular de munição. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, após relatos de ameaças e agressões físicas e psicológicas contra sua ex-companheira.

Segundo informações da investigação, durante a união que durou 35 anos, o homem exercia controle financeiro sobre a vítima, exigindo que aluguéis de imóveis do casal fossem repassados por ele, gerando constrangimento e situação de dependência. Após o término do relacionamento, ele teria feito ameaças de morte contra a ex-companheira e seu atual parceiro, chegando a exibir uma arma de fogo.

Durante a ação no bairro Vila Moreninha III, foram apreendidas 10 munições calibre .22 e uma espada. Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a Justiça havia autorizado a busca e apreensão do material na residência do suspeito.

O homem foi levado à delegacia especializada, onde a prisão em flagrante foi confirmada. Embora o crime permita pagamento de fiança, a autoridade policial optou por mantê-lo detido devido ao histórico de violência e à necessidade de proteção da vítima. Ele permanece à disposição da Justiça.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos